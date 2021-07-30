Сегодня в силу вступил закон о «Гаражной амнистии»

Он дает возможность зарегистрировать право собственности в Едином государственном реестре недвижимости. Документ предусматривает возможность оформления не только самого гаража, но и бесплатного предоставления земельного участка под ним. Как действует новый закон, и на какие конкретно случаи он распространяется, узнавала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Под амнистию попадают те гаражные объекты, которые были возведены до конца 2004 года. Строение должно быть обязательно капитальным и с фундаментом.

Александр Баджаев свое авто отечественного производства зимой оставляет здесь - место надежное, - говорит водитель с 40-летним стажем. Гараж в его пользовании уже более 35 лет. Строил его сам - по кирпичику еще в советское время. Такие строения появлялись в числе гаражно-строительных кооперативов. В наличии - членская книжка, а как оформлена земля - не спрашивали. Потому участок, на котором сегодня расположен гараж, не приватизирован и находится в муниципальной, а не в частной собственности. Исправить это призван новый федеральный закон о гаражной амнистии. Процедура позволит узаконить объект без лишней волокиты, а главное - бесплатно.

А вот Анатолий Баякаев свой гараж переоформил еще 13 лет назад. Подтвердить право на объект было непросто, - говорит автолюбитель. Нужно было представить сразу несколько договоров, пройти судебные инстанции. Сейчас для оформления гаража и земельного участка в собственность потребуется только одно заявление в органы местного самоуправления, либо в МФЦ. Потому сделать это сейчас стало намного проще.

Сотни гаражей находятся в разных районах города. На некоторых - амбарные замки, а вокруг - заросшая трава. Большинство объектов не оформлено, потому и распоряжаться ими хозяева не вправе. Новый закон как раз направлен на то, чтобы решить эту проблему. Официально в республиканском Росреестре на учете сегодня числится более 6-ти тысяч гаражей.

Воспользоваться гаражной амнистией смогут и те, кто получил помещение для авто в наследство. А вот некапитальные объекты в списках не значатся - это самострои, подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах. Что касается земли, на которой стоит гараж, то оформить ее по новым правилам можно до 1 сентября 2026 года. Для этого в муниципальный орган власти необходимо подать заявление и доказательства собственности на строение. Хотя бы косвенные.