1 сентября, 23:18
 21 °C
86,39
73,19
  • Бан
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 сентября, 21:51
НовостиСобытие

Сегодня сразу в двух населенных пунктах Кетченеровского района открыли детские сады

Сегодня сразу в двух населенных пунктах Кетченеровского района открыли детские сады

Один из них в – Эвдыке. А другой в Кегульте, рассчитанный на 30 мест и возведенный в рамках нацпроекта «Демография». На строительство объекта было направлено более 23-х миллионов рублей. Здесь созданы две группы. Родители принимали участие в благоустройстве территории. С открытием дошкольного учреждения для жителей поселка появились рабочие места. Поздравил юных кегультинцев председатель правительства Юрий Зайцев и вручил коллективу подарок к новоселью.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия