Сегодня сразу в двух населенных пунктах Кетченеровского района открыли детские сады

Один из них в – Эвдыке. А другой в Кегульте, рассчитанный на 30 мест и возведенный в рамках нацпроекта «Демография». На строительство объекта было направлено более 23-х миллионов рублей. Здесь созданы две группы. Родители принимали участие в благоустройстве территории. С открытием дошкольного учреждения для жителей поселка появились рабочие места. Поздравил юных кегультинцев председатель правительства Юрий Зайцев и вручил коллективу подарок к новоселью.