Сегодня на территории библиотеки имени Амур-Санана стартовал всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга»

Социокультурная акция объединяет тысячи представителей библиотечного сообщества и любителей чтения по всей стране. Участники отправились в популярные места отдыха, задавая прохожим вопросы на тему олимпийских игр. За правильный ответ, каждый получал книгу, закладку или приглашение в библиотеку. Помочь развить любовь к книгам вызвались учащиеся столичных колледжей и студенты калмыцкого государственного университета.