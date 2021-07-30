1 сентября, 20:15
Сегодня на территории библиотеки имени Амур-Санана стартовал всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга»
Социокультурная акция объединяет тысячи представителей библиотечного сообщества и любителей чтения по всей стране. Участники отправились в популярные места отдыха, задавая прохожим вопросы на тему олимпийских игр. За правильный ответ, каждый получал книгу, закладку или приглашение в библиотеку. Помочь развить любовь к книгам вызвались учащиеся столичных колледжей и студенты калмыцкого государственного университета.
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