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23 июня, 09:33
Новости

Сегодня в школах республики состоятся выпускные балы

Сегодня в школах республики состоятся выпускные балы

Это самое трогательное и волнительное событие не только для самих одиннадцатиклассников, но и для их учителей и родителей. К нему начинают готовиться загодя, проводят репетиции праздничных номеров, шьют наряды. Ведь последний вечер в кругу одноклассников, и прощания с детством должен стать особенным. Впереди – взрослая жизнь. Для выпускников прозвучат напутственные слова, им вручат аттестаты зрелости, а лучших - удостоят медалями.

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