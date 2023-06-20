Сегодня в школах республики состоятся выпускные балы

Это самое трогательное и волнительное событие не только для самих одиннадцатиклассников, но и для их учителей и родителей. К нему начинают готовиться загодя, проводят репетиции праздничных номеров, шьют наряды. Ведь последний вечер в кругу одноклассников, и прощания с детством должен стать особенным. Впереди – взрослая жизнь. Для выпускников прозвучат напутственные слова, им вручат аттестаты зрелости, а лучших - удостоят медалями.