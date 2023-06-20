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23 июня, 09:08
Новости

Сегодня в Калмыкии проходит Всероссийская ярмарка трудоустройства

Сегодня в Калмыкии проходит Всероссийская ярмарка трудоустройства

В этом году она проводится впервые. Дата выбрана не случайно, с учетом завершения экзаменов у выпускников и студентов. Ярмарка трудоустройства – это формат «быстрых свиданий с работодателем». В апреле во всех субъектах России состоялся региональный этап. Тогда по всей стране трудоустроились более 14 тысяч участников. На федеральном этапе организаторы представят витрину вакансий работодателей, которые подбирают сотрудников в различных регионах страны.

Присоединиться к мероприятию онлайн смогут и те соискатели, которые в день проведения ярмарки не смогут лично посетить площадки мероприятия.

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