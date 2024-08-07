Сегодня в шестом микрорайоне столицы состоится праздник из цикла «Элистинские вечера»

Он посвящен году Семьи. По давней традиции такие мероприятия ежегодно проводятся в каждом жилом массиве. В этот раз будут чествовать многодетные семьи.

В программе: выступление творческих коллективов и исполнителей, выставка детских работ, мастер- классы по изготовлению поделок, шуточная лотерея, угощение калмыцким чаем.

А еще – здесь же представиться возможность получить консультацию участкового врача, измерить давление.