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9 августа, 10:57
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Сегодня в шестом микрорайоне столицы состоится праздник из цикла «Элистинские вечера»

Сегодня в шестом микрорайоне столицы состоится праздник из цикла «Элистинские вечера»

Он посвящен году Семьи. По давней традиции такие мероприятия ежегодно проводятся в каждом жилом массиве. В этот раз будут чествовать многодетные семьи.

В программе: выступление творческих коллективов и исполнителей, выставка детских работ, мастер- классы по изготовлению поделок, шуточная лотерея, угощение калмыцким чаем.

А еще – здесь же представиться возможность получить консультацию участкового врача, измерить давление.

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