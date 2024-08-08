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9 августа, 13:18
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Добровольческое сообщество Калмыкии продолжает сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, оказавшихся под огнем 7 августа во время атаки Вооруженных сил Украины

Добровольческое сообщество Калмыкии продолжает сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, оказавшихся под огнем 7 августа во время атаки Вооруженных сил Украины

Пункты приема организованы в региональном штабе "Мы вместе", Агентстве по делам молодежи, благотворительном Фонде патриотических инициатив "За наших 08". По словам его Президента Елены Барсуковой, благодаря поддержке жителей, которым неравнодушна судьба сограждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, собраны комплекты пастельного белья, подушки, одеяла.

Список необходимых вещей пополняется. Людям требуются предметы личной гигиены, продукты питания, питьевая вода.

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