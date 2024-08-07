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9 августа, 10:37
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Более 2800 тысяч работающих жителей Калмыкии в этом полугодии оформили пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Более 2800 тысяч работающих жителей Калмыкии в этом полугодии оформили пособие по уходу за ребенком до полутора лет

На эти цели региональным соцфондом направлено более 123 млн рублей. Его могут оформить не только мамы, но также отцы, бабушки, дедушки и другие родственники, фактически ухаживающие за ребенком.

Важное условие: они должны работать по трудовому договору и быть застрахованными в системе обязательного социального страхования. Об этом сообщили в региональном соцфонда.

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