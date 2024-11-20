Сегодня в селе Вознесеновка Целинного района был открыт аптечный пункт.
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Это позволит жителям, не выезжая за пределы села, получать лекарства в офисе врача общей практики.
Открытие аптечного пункта особенно радует жителей старшего поколения, нуждающихся в лекарствах льготной категории. На мероприятии присутствовали министр здравоохранения РК Булат Сараев, представители Целинного РМО, директор центра организации лекарственного обеспечения Любовь Нахашкиева, глава СМО Вознесеновки Ренат Аккочкаров.
Выступающие отметили, что открытие аптечного пункта - важный шаг улучшения качества медицинского обслуживания населения.
Видео: Официальный канал Целинного района