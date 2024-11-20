Сегодня в Элисте чествовали многодетные семьи.

Мероприятие приурочено предстоящему Дню матери, который в стране отметят 24 ноября. Председатель правительства Калмыкии Гиляна Босхомджиева зачитала Приветственный адрес главы региона Бату Хасикова. В торжественной обстановке семьям республики были вручены ордена и медали родительской славы. Награды, учрежденные Указом Президента России, присваиваются родителям и усыновителям четырех и более детей. А еще семьям вручили знак отличия Калмыкии «За заслуги в воспитании детей». В рамках торжественного мероприятия состоялось также награждение победителей республиканского конкурса «Лучшее семейное хозяйство».