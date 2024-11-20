В Центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" прошли праздничные мероприятия, посвященные Нисхождению Будды на землю из рая 33 небожителей.

Программа празднования началась буквально с рассвета. В 5 утра досточтимый геше Чангчуб даровал всем желающим однодневные обеты Махаяны, вознося молитвы и желая каждому достичь состояния Будды. Центральным событием мероприятия стал праздничный молебен. Согласно преданию, Будда Шакьямуни достигнув просветления, отправился в небесную страну Тридцати трех божеств. А когда жители земли попросили его вернуться на землю, он откликнулся на их призыв. И вот с того времени буддисты мира отмечают этот священный праздник. Монахи посвящают Будде особые ритуалы и благодарят за Учение, дарованное им.