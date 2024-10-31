Сегодня Герою Калмыкии, Заслуженному деятелю искусств РСФСР Петру Надбитову вручат высокую государственную награду

За выдающийся вклад в искусство России Петр Тимофеевич Указом президента удостоен Ордена Почета. По этому случаю в Калмгосфилармонии состоится большой концерт театра танца «Ойраты». А 1 ноября ему исполнилось 86 лет. Петр Надбитов - единственный в республике профессиональный балетмейстер, с именем которого связан целый этап в калмыцкой хореографии. Более 60 лет он отдал любимому делу. В 57 году был принят артистом балета в ансамбль песни и танца Тюльпан. Это было началом триумфального восхождения начинающего балетмейстера на вершину танцевального олимпа. Надбитовым созданы такие самобытные постановки, как Друг степей калмык, Великий Шелковый путь и многие другие. Он обогатил хореографию новым жанром, создав удивительные спектакли, каждый из которых - это живое повествование, страничка истории калмыцкого народа в единой семье народов России.