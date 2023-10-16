Уже в текущем году в Калмыкии должен быть внедрен региональный инвестиционный стандарт, разработанный Минэкономразвития России. Это касается всех субъектов страны
РИС будет включать в себя механизм обратной связи с бизнесом, в выстраивании которого участвуют ЦУР.
Директор по цифровой трансформации АНО «Диалог Регионы» Феликс Гадзаов на форуме «Реализация регионального инвестиционного стандарта» рассказал о развитии цифровых коммуникаций между государством и бизнесом:
«Внедрение информационных систем обратной связи уже существенно изменило формат коммуникации государства и граждан. Сегодня в месяц только через социальные сети мы фиксируем 460 тыс. сообщений, при этом в 2018 году поступало всего 8,5 тысяч. Трансформация взаимодействия государства с бизнесом не менее актуальна, и об этом много говорили на пленарном заседании. Кроме того, нам кажется важным в целом придерживаться фокуса на клиентоцентричную модель электронного правительства, ориентированную на жизненные ситуации».
Эксперт выделил основные векторы развития коммуникаций с бизнесом: - дальнейшее наполнение информационных ресурсов данными для бизнеса;
- объединение ресурсов внутри отдельных каналов обратной связи;
- дальнейший перевод услуг для бизнеса в электронный вид;
- оптимизация операционных процессов обработки обращений бизнеса;
- накопление больших данных и использование аналитики для принятия решений.
Фото: ЦУР Official