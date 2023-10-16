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17 октября, 18:37
Новости

Уже в текущем году в Калмыкии должен быть внедрен региональный инвестиционный стандарт, разработанный Минэкономразвития России. Это касается всех субъектов страны

Уже в текущем году в Калмыкии должен быть внедрен региональный инвестиционный стандарт, разработанный Минэкономразвития России. Это касается всех субъектов страны

РИС будет включать в себя механизм обратной связи с бизнесом, в выстраивании которого участвуют ЦУР.

Директор по цифровой трансформации АНО «Диалог Регионы» Феликс Гадзаов на форуме «Реализация регионального инвестиционного стандарта» рассказал о развитии цифровых коммуникаций между государством и бизнесом:

«Внедрение информационных систем обратной связи уже существенно изменило формат коммуникации государства и граждан. Сегодня в месяц только через социальные сети мы фиксируем 460 тыс. сообщений, при этом в 2018 году поступало всего 8,5 тысяч. Трансформация взаимодействия государства с бизнесом не менее актуальна, и об этом много говорили на пленарном заседании. Кроме того, нам кажется важным в целом придерживаться фокуса на клиентоцентричную модель электронного правительства, ориентированную на жизненные ситуации».

Эксперт выделил основные векторы развития коммуникаций с бизнесом: - дальнейшее наполнение информационных ресурсов данными для бизнеса;

- объединение ресурсов внутри отдельных каналов обратной связи;

- дальнейший перевод услуг для бизнеса в электронный вид;

- оптимизация операционных процессов обработки обращений бизнеса;

- накопление больших данных и использование аналитики для принятия решений.

Фото: ЦУР Official

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