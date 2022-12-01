Сегодня в селе Малые Дербеты, в церкви Преображения Господня, будут ждать верующих, желающих поклониться Матроне Московской

Это одна из самых известных и почитаемых православных святых, с рождения она имела дар чудотворения. Она помогает всем, кто обращается к ней со своими просьбами и молитвами.



К святыне будет организован доступ прихожан. А уже завтра отправится в поселок Шарнут Сарпинского района. В Калмыкии реликвия пробудет до 31 января.