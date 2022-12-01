20 января, 16:35
 0 °C
74,41
68,85
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 января, 10:34
Новости

Сегодня в селе Малые Дербеты, в церкви Преображения Господня, будут ждать верующих, желающих поклониться Матроне Московской

Сегодня в селе Малые Дербеты, в церкви Преображения Господня, будут ждать верующих, желающих поклониться Матроне Московской

Это одна из самых известных и почитаемых православных святых, с рождения она имела дар чудотворения. Она помогает всем, кто обращается к ней со своими просьбами и молитвами.

К святыне будет организован доступ прихожан. А уже завтра отправится в поселок Шарнут Сарпинского района. В Калмыкии реликвия пробудет до 31 января.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия