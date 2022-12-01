20 января, 10:13
Детский сад № 24 столицы Калмыкии победил во Всероссийском конкурсе на самую нарядную футбольную елку среди дошкольных учреждений
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Победителя определило онлайн-голосование. Участники украсили новогоднюю красавицу в стиле футбольной тематики. В топ-9 вошли сразу три конкурсанта из Элисты.
Победителя определило онлайн-голосование. Участники украсили новогоднюю красавицу в стиле футбольной тематики. В топ-9 вошли сразу три конкурсанта из Элисты.
Детсад № 24 получит памятный подарок –настенные часы с символикой Российского футбольного союза, остальные участники финала будут удостоены дипломами.
Фото из соцсетей Федерации футбола Республики Калмыкия.