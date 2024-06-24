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26 июня, 13:08
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Сегодня в Саратове открывается телевизионный фестиваль «Мир права»

Сегодня в Саратове открывается телевизионный фестиваль «Мир права»

Свои работы на него прислали все региональные филиалы ВГТРК — от Калининграда до Магадана, а также местные телекомпании. Всего более 70 городов - участников. Возглавляет жюри Рифат Сабитов — заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента.

На телесмотр представлено рекордное число работ — их более трехсот. Среди них жюри фестиваля после первого заочного тура отобрало те, которые по мнению его членов, заслуживают высокой оценки. Сюжет корреспондента ГТРК «Калмыкия» прошел в финал конкурсной программы.

Автор информационного сюжета об участнике СВО Александре Городовикове - Ольга Эняева уже находится в волжском городе. Конкурс «Мир права» — не только соревнование, но и учеба. Участники правового телесмотра будут в течение нескольких дней обсуждать работы номинантов под руководством заместителя Председателя Союза журналистов России Алексея Вишневецкого.

Мастер-класс «Острота момента» проведут политический обозреватель ВГТРК, журналист Кремлевского пула Алексей Петров и телеведущий, главный редактор телеканала «Москва-24» Дмитрий Щугорев.

По итогам жюри предстоит выбрать лучших в номинациях и обладателя Гран-при из списка в 88 телевизионных фильмов, сюжетов и программ.

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