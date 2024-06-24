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26 июня, 11:02
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Почти половина жителей Калмыкии считают, что ипотеку взять выгоднее, чем снимать жилье

Почти половина жителей Калмыкии считают, что ипотеку взять выгоднее, чем снимать жилье

Таковы данные опроса сервиса по поиску работы. В нем приняли участие экономически активные жители региона. Голоса среди них распределились следующим образом – 43 процента респондентов считают более выгодным платить ипотеку, и напротив, 21 процент предпочитают аренду жилья. Причем сторонников банковского займа больше среди женщин, нежели мужчин.

Опрос проведён с начала до середины июня, количество респондентов не уточняется.

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