Почти половина жителей Калмыкии считают, что ипотеку взять выгоднее, чем снимать жилье
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Таковы данные опроса сервиса по поиску работы. В нем приняли участие экономически активные жители региона. Голоса среди них распределились следующим образом – 43 процента респондентов считают более выгодным платить ипотеку, и напротив, 21 процент предпочитают аренду жилья. Причем сторонников банковского займа больше среди женщин, нежели мужчин.
Опрос проведён с начала до середины июня, количество респондентов не уточняется.