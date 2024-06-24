Почти половина жителей Калмыкии считают, что ипотеку взять выгоднее, чем снимать жилье

Таковы данные опроса сервиса по поиску работы. В нем приняли участие экономически активные жители региона. Голоса среди них распределились следующим образом – 43 процента респондентов считают более выгодным платить ипотеку, и напротив, 21 процент предпочитают аренду жилья. Причем сторонников банковского займа больше среди женщин, нежели мужчин.

Опрос проведён с начала до середины июня, количество респондентов не уточняется.