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27 июня, 09:51
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Стенд Республики на Международной выставке-форуме "Россия" посетила делегация Северной Кореи

Стенд Республики на Международной выставке-форуме "Россия" посетила делегация Северной Кореи

Представители Калмыкии радушно встретили зарубежных гостей, по национальной традиции преподнеся им белые хадаки. также познакомили с экспозицией и рассказали о степном регионе. Посещение делегацией Северной Кореи выставки на ВДНХ – это важные шаги к укреплению дружбы между нашими странами.

Напомним, на этой недели стенд представляют региональное Министерство финансов совместно с Октябрьским РМО.

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