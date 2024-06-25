Стенд Республики на Международной выставке-форуме "Россия" посетила делегация Северной Кореи

Представители Калмыкии радушно встретили зарубежных гостей, по национальной традиции преподнеся им белые хадаки. также познакомили с экспозицией и рассказали о степном регионе. Посещение делегацией Северной Кореи выставки на ВДНХ – это важные шаги к укреплению дружбы между нашими странами.

Напомним, на этой недели стенд представляют региональное Министерство финансов совместно с Октябрьским РМО.