Сегодня Национальный драматический театр имени Баатра Басангова выступит на Международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны» в Керчи

Калмыцкие артисты представят свой легендарный спектакль – музыкальную поэму «Я - Будда» Бориса Манджиева и Виктора Хаптаханова. Постановка, впервые увидевшая свет 15 апреля 2016 года, уже завоевала большое количество театральных наград и снискала любовь тысяч зрителей по всей стране.



Фестиваль стартовал 10 июня. В этом году он проходит уже в 24 раз. Церемония его открытия прошла с небывалым размахом на античном Пританее на горе Митридат. С помощью светового шоу там воссоздали атмосферу древнего Пантикопея. Фестиваль направлен на изучение и популяризацию культурно-исторического наследия Керчи и античного наследия юга России, а также развитие туристического потенциала Крыма.



В этом году посетителей ждет возобновление Малых Олимпийских игр. Также в программе - Международная научная конференция «Крым и Международное культурное сотрудничество», историческая греческая деревня — эмпорий с мастер-классами, музыкой и театральными представлениями, а также кинопоказы, спектакли от театров из разных городов России, концерты и многое другое.