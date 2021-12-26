Сегодня в Русском театре состоится премьера спектакля «Сон в летнюю ночь»

Шекспировская комедия об изменчивости любви, в сюжете которой персонажи английского фольклора соседствуют с волшебным миром эльфов и образами «Метамарфоз» Овидия. Наша съёмочная группа побывала на финальных репетициях спектакля

Темнота в зале, и никаких посторонних, в центре всего она – волшебная история любви, метамарфоз и чудесных превращений. Режиссер спектакля внимательно наблюдает из зала, держит непрерывный зрительный контакт. Это не постановка, это волшебный мир, только на театральной сцене.

По словам Зураба Нанобашвили, всё создавалось своими руками: и костюмы, и декорации. В период пандемии пришлось обсуждать детали, порой, даже дистанционно.

Прекрасная Гермия, влюблённая в Лизандра, идёт против воли отца и сбегает. За беглецами гонятся, преследуют и тех, кто гонится. Разными тропками все рано или поздно попадают в волшебный лес. Это генеральная репетиция перед премьерой, но тем и волнительнее, ведь уже сегодня на этой сцене всё случится впервые и по-настоящему.

Спектакль-праздник, в котором сплелись воедино динамичная комедия с феями, фавнами. Классическое произведение, в котором есть место и злободневной шутке, и прекрасной поэзии великого драматурга. Появление героев всегда неожиданно и невероятно динамично.

Это уже вторая премьера режиссёра Зураба Нанобашвили на калмыцкой сцене. Зритель ещё не успел отойти от «Грозы» Островского, а артисты уже перестроились и вжились в новые роли.