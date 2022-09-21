Сегодня в посёлке Нарын Приютненского района состоится долгожданное открытие ФАПа

Райбольница уже получила лицензию на осуществление медицинской деятельности фельдшерско-акушерского пункта. В рамках региональной программы модернизации первичного звена медицины нацпроекта "Здравоохранение" в районах Калмыкии продолжаются строительно-монтажные работы по возведению медицинских учреждений.



В заключительной стадии - ещё девять фельдшерско-акушерских пунктов в шести районах и три врачебные амбулатории Городовиковской райбольницы.



Одновременно идёт строительство 9 отделений врача общей практики в 8 районах Калмыкии. На торжественной церемонии открытия по случаю введения в строй нового здания будет работать наша съемочная группа. Об этом расскажем в дневных Вестях.