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13 октября, 11:07
Новости

Сегодня в посёлке Нарын Приютненского района состоится долгожданное открытие ФАПа

Сегодня в посёлке Нарын Приютненского района состоится долгожданное открытие ФАПа

Райбольница уже получила лицензию на осуществление медицинской деятельности фельдшерско-акушерского пункта. В рамках региональной программы модернизации первичного звена медицины нацпроекта "Здравоохранение" в районах Калмыкии продолжаются строительно-монтажные работы по возведению медицинских учреждений.

В заключительной стадии - ещё девять фельдшерско-акушерских пунктов в шести районах и три врачебные амбулатории Городовиковской райбольницы.

Одновременно идёт строительство 9 отделений врача общей практики в 8 районах Калмыкии. На торжественной церемонии открытия по случаю введения в строй нового здания будет работать наша съемочная группа. Об этом расскажем в дневных Вестях.

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