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22 июня, 08:55
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Сегодня сдают ЕГЭ по русскому языку выпускники прошлых лет

Сегодня сдают ЕГЭ по русскому языку выпускники прошлых лет

Сегодня сдают ЕГЭ по русскому языку выпускники прошлых лет, а также учащиеся, которые по уважительной причине не смогли проверить свои знания в основной день или получившие неудовлетворительную оценку по обязательному предмету

Отметим, что экзамен в резервные дни ничем не отличается от испытаний в основной период. Перед раздачей комплектов экзаменационных материалов участникам государственной итоговой аттестации организаторы проведут в аудитории инструктаж.

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