Сегодня сдают ЕГЭ по русскому языку выпускники прошлых лет, а также учащиеся, которые по уважительной причине не смогли проверить свои знания в основной день или получившие неудовлетворительную оценку по обязательному предмету



Отметим, что экзамен в резервные дни ничем не отличается от испытаний в основной период. Перед раздачей комплектов экзаменационных материалов участникам государственной итоговой аттестации организаторы проведут в аудитории инструктаж.