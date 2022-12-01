20 февраля, 07:37
Сегодня в Национальной библиотеке имени Амур–Санана состоится презентация книги "Возвращение"
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Её автор – почётный геолог Калмыкии – Владимир Амхалов. Он с детства увлекался стихами, писал очерки о передовиках производства, а в основу его новой книги "Возвращение" легла судьба калмыцкой семьи в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время.
Её автор – почётный геолог Калмыкии – Владимир Амхалов. Он с детства увлекался стихами, писал очерки о передовиках производства, а в основу его новой книги "Возвращение" легла судьба калмыцкой семьи в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время.
Фото: vk.com/kalmnlib