20 февраля, 12:34
 2 °C
79,61
74,76
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 февраля, 07:37
Новости

Сегодня в Национальной библиотеке имени Амур–Санана состоится презентация книги "Возвращение"

Сегодня в Национальной библиотеке имени Амур–Санана состоится презентация книги "Возвращение"

Её автор – почётный геолог Калмыкии – Владимир Амхалов. Он с детства увлекался стихами, писал очерки о передовиках производства, а в основу его новой книги "Возвращение" легла судьба калмыцкой семьи в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время.

Фото: vk.com/kalmnlib

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия