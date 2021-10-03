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31 октября, 11:18
НовостиБлаготворительность

Члены регионального отделения Общероссийского народного фронта помогли инвалиду I группы

Члены регионального отделения Общероссийского народного фронта помогли инвалиду I группы

Ранее на прямую линию с Президентом обратилась элистинка Эльза Бадма-Горяева с просьбой установить в многоквартирном доме, в котором она проживает, электрический подъемник.

Активисты ОНФ направили официальное письмо на имя главы администрации города. В итоге, выделены средства на закупку оборудования и обеспечение доступной среды для человека с ограниченными возможностями здоровья.

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