Члены регионального отделения Общероссийского народного фронта помогли инвалиду I группы

Ранее на прямую линию с Президентом обратилась элистинка Эльза Бадма-Горяева с просьбой установить в многоквартирном доме, в котором она проживает, электрический подъемник.

Активисты ОНФ направили официальное письмо на имя главы администрации города. В итоге, выделены средства на закупку оборудования и обеспечение доступной среды для человека с ограниченными возможностями здоровья.