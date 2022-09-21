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14 октября, 15:40
Новости

Житель Лаганского района получил собаку-поводыря

Житель Лаганского района получил собаку-поводыря

Герман Бараев, страдающий нарушением зрения, является единственным в Калмыкии получателем живого средства реабилитации. Данную услугу, а также денежную компенсацию на содержание животного и ветеринарное обслуживание предоставляет Фонд социального страхования.

Для того, чтобы получить помощника и привыкнуть к нему, мужчина прошел 12-дневное обучение в школе подготовки собак-проводников в Подмосковье.

Фото из аккаунта Фонд соцстрахования РФ по РК.

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