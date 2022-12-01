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14 марта, 09:24
Новости

Сегодня в России отмечается День православной книги

Сегодня в России отмечается День православной книги

Праздник сравнительно молодой. Он был учрежден по инициативе патриарха Кирилла Священным синодом Русской православной церкви в декабре 2009 года и приурочен к дате выхода первой печатной книги на Руси – "Апостола" Ивана Фёдорова.

Событие произошло 1 марта по старому стилю или 14 марта по–новому. Главная цель сегодняшнего дня – привлечь внимание аудитории к православной литературе и отметить её важность в жизни человека.

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