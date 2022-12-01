14 марта, 06:38
Сегодня мобильная станция переливания крови будет работать в поселке Большой Царын Октябрьского района
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Там доноров будут ждать с половины девятого утра до часу дня. На следующий день она отправится в Малые Дербеты, где пробудет до 17 марта. Затем станция переместится в Кетченеры. Заключительным пунктом станет село Садовое.
Там доноров будут ждать с половины девятого утра до часу дня. На следующий день она отправится в Малые Дербеты, где пробудет до 17 марта. Затем станция переместится в Кетченеры. Заключительным пунктом станет село Садовое.
Напомним, к сдаче крови допускаются только совершеннолетние с весом не менее 50 кг без инфекционных заболеваний.