Сегодня в России отмечается День мелиоратора

Мелиорация – главный фактор устойчивого развития сельского хозяйства Калмыкии. Как сообщил глава региона Бату Хасиков, разработана стратегия развития мелиорации и производства кормов. Ставится задача: до 2030 года вовлечь дополнительно около 30 тысяч га. Минсельхозом России в поддержку стратегии калмыцких аграриев принято решение направить средства на реконструкцию Сарпинской и Каспийской обводнительно-оросительных систем. Таким образом, фермеры получат доступ к воде. Это позволит создать новые предприятия и рабочие места. В последние годы к проблемам мелиорации решили подойти и с научной точки зрения.