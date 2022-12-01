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1 марта, 14:29
Новости

Сегодня в России отмечается День кошек

Сегодня в России отмечается День кошек

Этих животных любят, многие содержат их у себя дома. Но, к сожалению, не все готовы нести полную ответственность за питомца и тогда их судьба зависит от неравнодушия случайных прохожих. Именно поэтому с сегодняшнего дня в стране вступил в силу закон об ужесточении правил продажи животных.

Как сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин: "Начнет действовать запрет на торговлю ими в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках. Раньше их могли содержать без еды, воды, в тесноте, без надлежащего ухода. Такие ситуации должны быть исключены".

Оптимальным местом для приобретения питомца станут специализированные питомники и выставочные центры.

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