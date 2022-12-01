Кредиты, переход по сомнительным ссылкам, оплата несуществующих товаров – все эти схемы применяются мошенниками, чтобы воспользоваться личными данными граждан

Так, жительница Городовиковского района сообщила полицейским о том, что накануне ей поступил звонок. Собеседник представился сотрудником уголовного розыска. В ходе разговора неизвестный мужчина проинформировал пострадавшую о якобы мошеннических действиях ее личных данных под предлогом оформления кредита, которые нужно обезопасить.



Злоумышленник обманным путем похитил у нее денежные средства в размере 84 тысячи рублей.