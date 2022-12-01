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2 марта, 07:14
Новости

Эксперты федерального "Социоцентра" помогли Калмыцкому государственному университету имени Городовикова в реализации новых подходов и решений в реализации программы развития

Эксперты федерального "Социоцентра" помогли Калмыцкому государственному университету имени Городовикова в реализации новых подходов и решений в реализации программы развития

С ними руководство вуза обсудило целевую модель университета и стратегию управления, базовые процессы (трансформацию науки, образования и инновационной деятельности), а также стратегические проекты.

Эксперты отметили, что проект КалмГУ по АПК и циркулярной экономике являются мейнстримом стратегической повестки университета.

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