2 марта, 07:14
Эксперты федерального "Социоцентра" помогли Калмыцкому государственному университету имени Городовикова в реализации новых подходов и решений в реализации программы развития
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С ними руководство вуза обсудило целевую модель университета и стратегию управления, базовые процессы (трансформацию науки, образования и инновационной деятельности), а также стратегические проекты.
С ними руководство вуза обсудило целевую модель университета и стратегию управления, базовые процессы (трансформацию науки, образования и инновационной деятельности), а также стратегические проекты.
Эксперты отметили, что проект КалмГУ по АПК и циркулярной экономике являются мейнстримом стратегической повестки университета.