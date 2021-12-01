Сегодня в России - День спасателя

В региональном Управлении МЧС проведут торжественное собрание. Будут отмечены лучшие сотрудники.



Это люди, которые и днем, и ночью стоят на охране жизни и здоровья каждого из нас. И готовы помочь в любую минуту.



По данным ведомства, в Калмыкии за год зафиксировано 4 ЧС и 5 социально-значимых происшествий.



Благодаря совместной деятельности специалистов службы спасены десятки человек на пожарах, при ДТП и других бедствиях. Они всегда были и остаются примером для многих мальчишек, желающих стать настоящими героями.