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27 декабря, 10:21
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Сегодня в России - День спасателя

Сегодня в России - День спасателя

В региональном Управлении МЧС проведут торжественное собрание. Будут отмечены лучшие сотрудники.

Это люди, которые и днем, и ночью стоят на охране жизни и здоровья каждого из нас. И готовы помочь в любую минуту.

По данным ведомства, в Калмыкии за год зафиксировано 4 ЧС и 5 социально-значимых происшествий.

Благодаря совместной деятельности специалистов службы спасены десятки человек на пожарах, при ДТП и других бедствиях. Они всегда были и остаются примером для многих мальчишек, желающих стать настоящими героями.

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