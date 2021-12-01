Бату Хасиков поздравил сотрудники и ветераны Главного управления МЧС России по Калмыкии с профессиональным праздником

"Спасибо за ваш профессионализм и преданность Отечеству. Ваше дело имеет огромное значение для всей страны.

Каждый из вас готов рискнуть своей жизнью, чтобы выполнить свой долг – профессиональный и человеческий.

От организации вашей службы, оперативности действий и умения быстро и четко доносить информацию до людей, во многом, зависит благополучие Калмыкии и безопасность ее жителей. Поэтому очень важно, что возможности Управления расширяются с каждым годом.

Особую благодарность хочу выразить ветеранам службы. Молодое поколение сотрудников будет и впредь ориентироваться на ваш опыт, сохраняя и развивая заложенные вами традиции.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, стойкости и новых успехов в службе Отечеству!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова