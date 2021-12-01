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26 декабря, 18:35
НовостиОбщество

Регионам России разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию для населения

Регионам России разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию для населения

Кроме того, субъекты смогут устанавливать минимальный объем потребления электричества для льготного тарифа. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Согласно документу, регионы также получат право устанавливать тарифы для отдельных групп населения.

Ранее право вводить разные шкалы тарифов, в зависимости от объемов потребления, имели только Крым и Севастополь. Новые поправки дали такую возможность всем российским регионам.

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