Бату Хасиков поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником

"Этот праздник мы сегодня отмечаем впервые. Примечательно, что он был установлен Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в Год науки и технологий и в день, когда родился первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения Михаил Васильевич Ломоносов. Теперь эта дата – еще один повод выразить благодарность и уважение преподавателям высшей школы, а также способ повысить престиж профессии.

Работа преподавателя является одной из самых уважаемых профессий. Многочисленные победы наших студентов на соревнованиях и конкурсах различного уровня красноречиво говорят о профессионализме наших работников высшей школы и эффективности системы образования.

Мы гордимся успехами профессионального преподавательского сообщества опорного вуза нашей республики – Калмыцкого Государственного университета имени Басана Бадминовича Городовикова. Вы несете ответственность за уровень профессионализма будущих специалистов Калмыкии, помогаете им совершенствоваться в выбранной специальности и приумножать свои знания. От этого, во многом, зависит будущее нашей республики, ее последовательное развитие и процветание" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова