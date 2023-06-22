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25 июня, 17:03
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Сегодня в 8:20 на 2 км автодороги «Элиста-Арзгир-Минеральные Воды» произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня в 8:20 на 2 км автодороги «Элиста-Арзгир-Минеральные Воды» произошло ДТП со смертельным исходом

Столкнулись машина ВАЗ-2109 под управлением 53-летнего местного жителя и машина Фольксваген-Поло под управлением 38-летней жительницы Кабардино-Балкарии.

По предварительной информации, в результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался водитель ВАЗ-2109, а водитель и 3 пассажиров Фольксваген-Поло, среди которых 2 несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причина и обстоятельства ДТП.

Фото: МВД по Республике Калмыкия

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