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12 сентября, 13:30
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Сегодня в России - День программиста

Сегодня в России - День программиста

Свой профессиональный праздник на рабочих местах встречают тысячи IT специалистов, создавая инновационные решения и технологии, которые меняют нашу реальность.

Их поздравил министр цифрового развития Калмыкии Алексей Этеев. «Это праздник всех, кто посвятил себя этому увлекательному и стремительно развивающемуся направлению.

Профессия программиста требует постоянного обучения, экспериментирования с новыми технологиями и отслеживания последних тенденций в области разработки», говорится в поздравлении.

Видео: Минцифры Калмыкии

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