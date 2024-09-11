Сегодня в России - День программиста

Свой профессиональный праздник на рабочих местах встречают тысячи IT специалистов, создавая инновационные решения и технологии, которые меняют нашу реальность.

Их поздравил министр цифрового развития Калмыкии Алексей Этеев. «Это праздник всех, кто посвятил себя этому увлекательному и стремительно развивающемуся направлению.

Профессия программиста требует постоянного обучения, экспериментирования с новыми технологиями и отслеживания последних тенденций в области разработки», говорится в поздравлении.

Видео: Минцифры Калмыкии