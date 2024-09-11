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12 сентября, 14:31
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Калмыкия на достойном уровне выполняет мероприятия национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

Калмыкия на достойном уровне выполняет мероприятия национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

Было заявлено на совещание в режиме видеоконференцсвязи, в котором приняли участие сотрудники Министерств - экономики и торговли и по земельным и имущественным отношениям. Как отметил гендиректор «Корпорации «МСП» Александр Исаевич, Калмыкия в числе успешных регионов страны по ряду показателей.

Так, республика занимает 17 место среди 85 субъектов России по количеству оказанных услуг. Его выполнение на сегодняшний составило 85%.

Кроме того, ⁠Калмыкия входит в десятку, находясь на восьмой позиции, лидеров по достижению показателя «Количество выданных микрозаймов через сервис «Подбор и получение микрофинансирования», который составил 105%.

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