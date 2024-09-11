В Калмыкии состоится Открытый турнир по национальной борьбе «Кубок трех Хурулов».

Спортивный праздник пройдет в эту субботу в Малых Дербетах. По итогам соревнований «бөк бәрлдән» будут определены победители в разных весовых категориях. А сильнейших наградят ценными призами. Гостей турнира, а также любителей спорта ждут яркие зрелищные поединки, выступления артистов, праздничные угощения.

Отмечу, мероприятие является традиционным и проводится в республике ежегодно. Оно призвано способствовать поддержанию культуры, укреплению национального духа.