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12 сентября, 12:20
НовостиСобытиеСпорт

В Калмыкии состоится Открытый турнир по национальной борьбе «Кубок трех Хурулов».

В Калмыкии состоится Открытый турнир по национальной борьбе «Кубок трех Хурулов».

В Калмыкии состоится Открытый турнир по национальной борьбе «Кубок трех Хурулов».

Спортивный праздник пройдет в эту субботу в Малых Дербетах. По итогам соревнований «бөк бәрлдән» будут определены победители в разных весовых категориях. А сильнейших наградят ценными призами. Гостей турнира, а также любителей спорта ждут яркие зрелищные поединки, выступления артистов, праздничные угощения.

Отмечу, мероприятие является традиционным и проводится в республике ежегодно. Оно призвано способствовать поддержанию культуры, укреплению национального духа.

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