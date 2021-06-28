Сегодня в России День дачника и праздник всей земли

В народном календаре он имеет свое почетное место, ведь для многих жителей страны садово-огородный участок стал неотъемлемой частью жизни. Во всяком случае с ней связан ежегодный период с апреля по октябрь. Это и место отдыха в летний отпуск, и возможность выращивать ягоды, овощи и фрукты. А элистинец Анатолий Чабанюк, помимо огурцов и помидоров разводит на даче виноград. В гости к нему оправилась Елена Алексенко. В дневном выпуске в 14.30 она расскажет, с какими сложностями приходится сталкиваться при возделывании своего участка в условиях жары.