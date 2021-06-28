Сегодня стали известны победители ежегодного конкурса на премию Главы региона «Келни белг»

Среди лучших как преподаватели калмыцкого языка и литературы, так и учащиеся – знатоки предмета. Между тем, в республике продолжается системная работа по развитию родной речи. Так, Бату Хасиков подписал указ о дополнительной поддержке педагогов студентов, занимающихся популяризацией калмыцкого языка. Особое внимание и специализированному центру. Готова ли молодежь осваивать знания, выяснила Ольга Эняева.