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22 июля, 21:50
НовостиКультура

Сегодня стали известны победители ежегодного конкурса на премию Главы региона «Келни белг»

Сегодня стали известны победители ежегодного конкурса на премию Главы региона «Келни белг»

Среди лучших как преподаватели калмыцкого языка и литературы, так и учащиеся – знатоки предмета. Между тем, в республике продолжается системная работа по развитию родной речи. Так, Бату Хасиков подписал указ о дополнительной поддержке педагогов студентов, занимающихся популяризацией калмыцкого языка. Особое внимание и специализированному центру. Готова ли молодежь осваивать знания, выяснила Ольга Эняева.

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