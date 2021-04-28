Сегодня в России - 103 годовщина со дня создания пограничных войск

В наши дни подразделением ФСБ ежегодно пресекается около 45 тысяч нарушений государственной границы, задерживается до 3 тысяч человек. К уголовной и административной ответственности привлекается свыше 100 тысяч российских и иностранных граждан. Свои традиции есть и у прошедших службу на границе жителей Калмыкии.

Дню пограничника посвятили автопробег. Колонны машин проехали по центру города и остановились у мемориала «Вечный огонь». После минуты молчания и возложения цветов к подножию памятника вместе с юнармейцами члены Республиканской организации «Рубеж» были удостоены памятных наград и благодарностей в честь 103 годовщины со дня образования войск. А начинают свой праздник пограничники, по традиции, в 20.00 предыдущего дня. Объявляется боевой расчёт, назначаются наряды, которые несут службу ровно сутки.

Организация, объединившая всех, прошедших службу на рубежах нашей Родины, в республике насчитывает сегодня почти 3,5 тысячи человек. Они находились на страже границ с Турцией, Китаем, Финляндией, Афганистаном, Ираном. Примером для них стали мужественные воины Брестской крепости, бойцы молдавского погранотряда, воевавшие вместе с воинами 110 отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии, не потеряв ни одного знамени, они отступали только после приказа. И мало кто знает, что Народный генерал Басан Городовиков в разные периоды своей военной службы оберегал от посягательств врага советскую границу в Белоруссии, на Дальнем востоке и Сахалине. Вот такие у них истоки.

Все они принадлежат к разным поколениям, но свято чтут раз и навсегда данную клятву. К примеру, анестезиолог-реаниматолог с 40 летним стажем Савр Санджиев в эти дни принимает поздравления с полувековым юбилеем принятия присяги. 3 года он оберегал рубежи страны в составе 39 погранотряда в Ленинакане.

В этом году 13 июля в памятную дату, связанную с подвигом 12 заставы Московского погранотряда, в 1993 году ценою жизни не пропустивших моджахедов через доверенную им границу, в Элисте установят памятник.