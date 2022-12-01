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1 мая, 13:58
Новости

Сегодня в республике заработали чаты в Телеграм для помощи пациентам

Сегодня в республике заработали чаты в Телеграм для помощи пациентам

Население республики сможет воспользоваться каналом связи с медицинскими организациями напрямую. В регионе их создали два: "Элиста. Здоровье" и "Калмыкия. Здоровье". Во второй подключены все медорганизации, кроме столичных. Написать обращение можно ежедневно с 08:00 до 20:00, с понедельника по субботу. Медчаты помогут решить проблемы записи к врачу, получения льготных лекарств, навязывания платных услуг и другие. Прямые каналы коммуникации создаются в рамках федерального проекта "ЗдравКонтроль" и на сегодняшний день действуют уже в 34 регионах страны.

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