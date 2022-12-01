А в поселке Ергенинский полным ходом идёт конно-спортивный праздник

Он посвящен 100-летию со дня рождения Гари Менкенова, ветерана Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда и Почетного гражданина Калмыкии



Как сообщается в телеграм-канале Кетченеровского района, в программу мероприятия входят: гладкие скачки на дистанции, испытания лошадей рысистых пород, национальная борьба на поясах "Бөк бәрлдән", стрельба из лука, концерт, а также развлекательные аттракционы для детей.



На месте работала наш корреспондент Ольга Эняева и ее репортаж смотрите завтра в 14.30 на телеканале Россия 1.