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1 мая, 11:35
Новости

А в поселке Ергенинский полным ходом идёт конно-спортивный праздник

А в поселке Ергенинский полным ходом идёт конно-спортивный праздник

Он посвящен 100-летию со дня рождения Гари Менкенова, ветерана Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда и Почетного гражданина Калмыкии

Как сообщается в телеграм-канале Кетченеровского района, в программу мероприятия входят: гладкие скачки на дистанции, испытания лошадей рысистых пород, национальная борьба на поясах "Бөк бәрлдән", стрельба из лука, концерт, а также развлекательные аттракционы для детей.

На месте работала наш корреспондент Ольга Эняева и ее репортаж смотрите завтра в 14.30 на телеканале Россия 1.

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