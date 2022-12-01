1 мая, 14:28
Новый месяц, новые законы
Смотрите наши видео на YouTube!
В мае вступают такие нововведения:
В мае вступают такие нововведения:
1) О Доставке пенсий;
2) Защита граждан от неправомерных действий международных органов;
3) Ужесточение наказания за госизмену;
4) Упрощение получения мер поддержки семьями участников СВО;
5) Помощь тяжелобольным детям;
6) Сведения об умерших клиентах банков;
7) Сохранность пенсионных накоплений;
8) Противодействие незаконному промыслу;
9) Регистрация товарного знака;
10) Запрет на продажу вейпов детям;
Фото: https://t.me/duma_gov_ru (Официальный канал Государственной Думы)