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1 мая, 14:28
Новости

Новый месяц, новые законы

Новый месяц, новые законы

В мае вступают такие нововведения: 

1) О Доставке пенсий;
2) Защита граждан от неправомерных действий международных органов;
3) Ужесточение наказания за госизмену;
4) Упрощение получения мер поддержки семьями участников СВО;
5) Помощь тяжелобольным детям;
6) Сведения об умерших клиентах банков;
7) Сохранность пенсионных накоплений;
8) Противодействие незаконному промыслу;
9) Регистрация товарного знака;
10) Запрет на продажу вейпов детям;

Фото: https://t.me/duma_gov_ru (Официальный канал Государственной Думы)

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