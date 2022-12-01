Новый месяц, новые законы

В мае вступают такие нововведения:



1) О Доставке пенсий;

2) Защита граждан от неправомерных действий международных органов;

3) Ужесточение наказания за госизмену;

4) Упрощение получения мер поддержки семьями участников СВО;

5) Помощь тяжелобольным детям;

6) Сведения об умерших клиентах банков;

7) Сохранность пенсионных накоплений;

8) Противодействие незаконному промыслу;

9) Регистрация товарного знака;

10) Запрет на продажу вейпов детям;



Фото: https://t.me/duma_gov_ru (Официальный канал Государственной Думы)