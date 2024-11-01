Сегодня в республике отмечается профессиональный праздник – День калмыцкого телевидения и радио

Сегодня журналисты Калмыкии не обойдут своим вниманием тех, кто стоял у истоков калмыцкой журналистики: Номто Очирова, Бадму Майорова и Араши Чапчаева, Алексея Маслова, Дорджи Педерова, Аксена Сусеева и многих-многих других.

Сегодня вспомнят тех, кто продолжил славное дело возрождения и развития калмыцкой журналистики. Это писателей и поэтов республики, журналистов, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, ветеранов калмыцкого телевидения и радиовещания.

История калмыцкого телевидения началась 57 лет назад. За время работы было выпущено в эфир немало замечательных теле и радиопередач. Телевидение и радио Калмыкии играют огромную роль в жизни региона, рассказывают о разнообразных событиях республики, представляя таким образом полную картину жизни и деятельности степного региона.

Мы поздравляем коллег с профессиональным праздником, желаем творческих успехов, здоровья и новых достижений.