Вопрос и ответ по видеосвязи в СФР по РК

Сегодня по видеосвязи можно задать вопросы управляющему отделения СФР по РК Евгению Алексееву. Первый ноябрьский прием в режиме видеосвязи состоится 5 ноября (с 15 до 17 часов), проведет его заместитель управляющего Евгений Алексеев, курирующий вопросы персонифицированного учета и администрирования страховых взносов.

Жители любого района республики могут записаться на дистанционную встречу и получить ответы на свои вопросы от управляющего республиканским Отделением СФР Чингиза Иванова, его заместителей и руководителей структурных подразделений.

Ближайшие дни приема управляющего: 6 и 13 ноября с 15.00 до 17.00 часов.

Отделение СФР по Республике Калмыкия ежемесячно проводит прием граждан по видеосвязи.

Фото: Социальный фонд России по Республике Калмыкия