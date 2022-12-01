Сегодня в республике наряду с другими странами отмечают профессиональный праздник стоматологов — Международный день зубного врача

Тем, кто следит за своим здоровьем без посещения этого специалиста не обойтись. Только малой части человечества удается избежать проблем с больных зубов, десен, неправильного прикуса. К счастью, наука и технология развиваются со стремительной скоростью, с их помощью можно все это исправить.



А сегодняшний праздник – повод позаботиться о себе и обратиться к врачу.