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6 марта, 08:52
Новости

Сегодня в республике наряду с другими странами отмечают профессиональный праздник стоматологов — Международный день зубного врача

Сегодня в республике наряду с другими странами отмечают профессиональный праздник стоматологов — Международный день зубного врача

Тем, кто следит за своим здоровьем без посещения этого специалиста не обойтись. Только малой части человечества удается избежать проблем с больных зубов, десен, неправильного прикуса. К счастью, наука и технология развиваются со стремительной скоростью, с их помощью можно все это исправить.

А сегодняшний праздник – повод позаботиться о себе и обратиться к врачу.

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