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6 марта, 08:45
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Сегодня артисты из Донецкой республики выступят на сцене театра кукол "Джангар"

Сегодня артисты из Донецкой республики выступят на сцене театра кукол "Джангар"

Для юных калмыцких зрителей они сыграют два спектакля. "Домик для улитки" по одноимённой пьесе Артема Малахова. История повествует о том, как Улитка искала свой дом, путешествуя по огромному дереву и знакомясь с его жителями. Вторая постановка Горловского театра кукол - "Волчонок-плутишка" по одноимённой пьесе Александра Кузьмина.

Отметим, артисты представят спектакли в Элисте всего один раз.

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