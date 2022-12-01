Сегодня артисты из Донецкой республики выступят на сцене театра кукол "Джангар"

Для юных калмыцких зрителей они сыграют два спектакля. "Домик для улитки" по одноимённой пьесе Артема Малахова. История повествует о том, как Улитка искала свой дом, путешествуя по огромному дереву и знакомясь с его жителями. Вторая постановка Горловского театра кукол - "Волчонок-плутишка" по одноимённой пьесе Александра Кузьмина.



Отметим, артисты представят спектакли в Элисте всего один раз.