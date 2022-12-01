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22 февраля, 14:34
Новости

Сегодня в Республиканском русском театре драмы и комедии продолжается подготовка к долгожданной премьере

Сегодня в Республиканском русском театре драмы и комедии продолжается подготовка к долгожданной премьере

Спектакль "Алладин и волшебная лампа" артисты представят жителям Калмыкии уже 4 марта. Режиссер постановки – Илья Гриднев.

Мудрая восточная сказка напомнит не только детям, но и взрослым о том, как опасно становится рабом своих желаний. Рожденному под счастливой звездой Аладдину открылась тайна волшебной лампы, которая тысячи лет исполняла желания предыдущих ненасытных владельцев. Алчный Джафар заманивает героя в свои коварные сети, и кто знает, на что способен влюбленный в дочку Султана бедный юноша?

Труппа репетировала мюзикл на протяжении 2 месяцев, красивые декорации, красочные костюмы, много песен и танцев.

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